«Ни в коем случае не берите цитаты прямо из пресс-релиза»: правила работы научного журналиста

Научных статей за год выходит больше, чем происходит спортивных соревнований, выборов и убийств во всех городах США вместе взятых, говорит научный журналист Том Сигфрид. Поэтому всем, кто хочет писать о науке, надо уметь грамотно выбирать информационные поводы, знать главные «новостные» научные журналы и понимать, как работать со сложной системой цензуры, которая есть во многих из них. T&P публикуют его советы из «Полевого руководства для научных журналистов», которое выпустила американская Национальная ассоциация научных авторов (NASW), а издательство «Альпина Нон-фикшн» перевело на русский язык.

Научных журналистов интересуют только рецензируемые научные журналы, т.е. те, где эксперты в тех или иных научных областях прочитали статьи и, возможно, предложили свои исправления и уточнения перед тем, как журнал их опубликовал. Многие научные журналисты традиционно выбирают материалы из «Большой четверки» рецензируемых журналов: Science, Nature, New England Journal of Medicine и Journal of the American Medical Association (JAMA).Science и Nature — главные источники научных новостей, и это обоснованно. Это главные междисциплинарные журналы англоговорящего мира, и в них, соответственно, публикуются самые важные исследования, представляющие наибольший интерес для научного сообщества. Естественно, такие исследования, скорее всего, заинтересуют и широкую публику. В последние годы к «Большой четверке» в качестве постоянных источников новостей добавилось еще несколько изданий — прежде всего Proceedings of the National Academy of Sciences, биологический журнал Cell и журнал по нейронаукам Neuron. Издательство Nature Publishing Group наводнило рынок «медийных» журналов целым рядом специализированных изданий, посвященных таким областям, как нейронауки, биотехнологии, генетика и наука о материалах. Среди других значимых медицинских журналов, например, Annals of Internal Medicine и несколько изданий Американской ассоциации сердца, в частности Circulation и Stroke. В 2003 г. интригующим новичком на рынке стал PLoS Biology от Public Library of Science — журнал открытого доступа, свободно публикуемый в сети. Однако научные журналы, к которым чаще всего обращаются журналисты, не единственный источник сведений о значимых научных исследованиях, а для некоторых областей науки даже и не лучший. В зависимости от того, на какие темы вы пишете, вы будете узнавать новости из самых разных журналов, обслуживающих более узкие сегменты научного мира. Если взять, к примеру, физические науки, вам нужно ознакомиться с журналами Американского физического общества, в том числе Physical Review Letters (publish.aps.org). Целый ряд журналов издает и Американское химическое общество (pubs.acs.org). По астрономии и астрофизике читать нужно Astrophysical Journal, а по геологии и науках о Земле можно начать с Geology и Geophysical Review Letters. Многие из этих журналов доступны через онлайн-сервис Eurekalert! (www.eurekalert.org), где для зарегистрированных журналистов публикуются сводки лучших, по мнению самих журналов, статей в предстоящем выпуске. Обычно доступны и полные оглавления каждого номера и полные тексты статей. У Nature собственный портал для журналистов, а у Американского физического общества есть открытая страница для анонсов будущих статей (focus.aps.org) и сайт только для зарегистрированных журналистов, где можно получить полные тексты работ. Пока все понятно. Но имейте в виду, что новости прячутся и в журналах, которые себя не рекламируют. Когда вы пишете о конкретной дисциплине, спросите у экспертов в этой области, какие журналы они считают авторитетными. Определив стоящие журналы в какой-то области, вы обычно можете подписаться на рассылку их оглавлений. Еще стоит иметь в виду, что не все журналы существуют только для того, чтобы публиковать оригинальные исследования. Многие предназначены для обзорных статей, которые помогают ученым оставаться в курсе событий и трендов в их области. Обычно в таких статьях нет новостей, но в них можно найти важный контекст для них.

Эмбарго на распространение информацииОбщая черта многих крупных журналов — требование соблюдать систему запретов на публикацию новостей. Новые статьи или верстка обычно доступны примерно за неделю до публикации в расчете на то, что журналисты, которые получают такой материал под запретом, соглашаются дождаться публикации и только после этого выпускать собственный материал. По идее, такая система дает журналистам время поработать над текстом, не опасаясь, что кто-то другой их обгонит. Если бы этим политика эмбарго и ограничивалась, все было бы не так плохо. Но такие журналы обычно налагают еще и запреты для авторов статей, принятых к публикации. Иногда ученые должны подписать обязательство не рассказывать журналистам о своей работе (кроме случаев, когда сам журналист тоже взял на себя обязательство не нарушать запрета). Некоторые журналы разрешают ученым выступать с докладами на конференциях, но запрещают отвечать на вопросы журналистов. Бывали случаи, когда журналы запрещали авторам статей даже рассказывать о своих результатах коллегам на конференциях. Но вы, конечно, можете беспрепятственно писать о том, что ученый докладывает на конференции, которую вы посетили, нравится это журналу или нет. Знайте, как работает система запретов, и имейте в виду, что кто-то может нарушить запрет. Для объемных статей полезно подготовить материал заблаговременно до окончания запрета, чтобы он был сразу готов к публикации, если кто-то все же нарушит запрет на распространение информации. После того как кто-то нарушил запрет, все остальные СМИ уже не будут его придерживаться.

Полное солнечное затмение

ПодготовкаПоскольку статьи доступны журналистам до публикации, у них обычно достаточно времени для подготовки к тому, чтобы сесть за работу. Пользуйтесь этим: не ждите до последнего, скачайте статью как можно скорее и соберите всю дополнительную информацию, скажем пресс-релизы или комментарии, сопровождающие статью. Обычно требуется дополнительная информация из разных источников. Поищите авторов статьи в Google , чтобы понять, какими исследованиями они занимаются. Просмотрите архив собственного издания, чтобы узнать, о каких аспектах исследования там уже писали. Поищите в LexisNexis, что об этом писали другие. Поищите в PubMed или иных базах данных более ранние статьи тех же авторов или работы других ученых по смежной тематике. Если область, которой посвящена статья, вам незнакома, общая обзорная статья или статья в энциклопедии помогут освоиться с необходимой терминологией. А затем — и это ключевой шаг в этом процессе — прочитайте статью. Не все научные журналисты так делают. Кто-то читает пресс-релиз, мельком просматривает статью, а затем звонит ученым, чтобы задать пару вопросов. Если ваша цель — посредственный материал, можете действовать именно так. Но если хотите быть хорошим журналистом, нужно научиться читать научную статью критически. Читая статью, я сначала обычно просматриваю аннотацию и читаю вводные параграфы, чтобы понять контекст исследования. Затем открываю раздел с конечными выводами, чтобы узнать, что авторы говорят о том, какие последствия будет иметь их работа и на что нужно обратить внимание, читая остальной текст. Затем я читаю статью, обращая внимание на моменты, которые могут вызвать вопросы (откуда взяты данные, насколько статистически значимы результаты, любые особенности методологии, наличие или отсутствие контрольных групп и т. д.). Затем смотрю таблицы с данными и графики, пытаясь понять, могу ли я разобраться, как эти данные иллюстрируют выводы авторов. В течение всего процесса полезно записывать вопросы, которые у вас возникают. Следующий шаг — решить, кому из ученых их стоит задать. Очевидно, нужно будет поговорить с кем-то из авторов статьи. Обычно первый автор в списке — это тот, кто сделал большую часть работы (часто аспирант или постдок), последний — более старший ученый или начальник лаборатории (который порой ничего не делал). Однако ведущие авторы, как правило, хорошо понимают суть исследования и лучше всех могут ответить на вопросы и дать для него контекст (а иногда они еще и действительно работали над ним). Часто имеет смысл поговорить с несколькими авторами: не исключено, что они работали над разными аспектами исследования и у них могут быть разные мнения о значимости его результатов. Для большинства статей на основе публикаций в научных журналах вам потребуется комментарий эксперта, не связанного с исследованием. Но некоторые журналисты, особенно те, кто не специализируется на науке, неправильно понимают это требование. Ваша задача — не найти того, кто не согласен с результатами, чтобы вы могли сказать, что ваш материал «сбалансированный». Это идиотская практика, которую нередко навязывают далекие от науки редакторы с устаревшими представлениями о том, что необходимо «дать слово обеим сторонам». (Такой подход, пожалуй, уместен при освещении политики или при обвинениях в нарушении закона, но совершенно не имеет смысла применительно к науке. Иначе каждый текст о космосе, где упоминаются спутники, был бы снабжен комментарием Общества плоской Земли.) На самом деле сторонний комментарий нужен для того, чтобы представить читателям взвешенную оценку исследования разбирающегося в теме специалиста, который может понять и оценить его значение. Разумеется, следует иметь в виду, что не все компетентные ученые одинаково оценят конкретную статью. К примеру, надо знать, не разделились ли ученые в конкретной области на лагеря с противоположными взглядами. В этом случае совершенно нормально просить комментарий у представителей каждого лагеря. С другой стороны, безответственно подавать точку зрения одинокого «диссидента» как равноправную установленному научному консенсусу. Найти экспертов можно в разделе благодарностей и списке литературы в конце статьи. Можно попросить автора самому предложить коллег, знакомых с исследованием, на самом деле можно даже попросить указать тех, кто, скорее всего, имеет иную и даже противоположную точку зрения. Хорошие ученые подскажут вам их имена. Еще один неплохой ход, особенно если вы спешите, — найти университет или другую научную организацию с сильными позициями в этой области. Тамошний пресс-секретарь обычно может быстро связать вас с нужным экспертом. Скажем, для статьи о субатомных частицах можно позвонить в Fermilab, а для материала о нанотехнологиях — в Калифорнийский технологический институт. А можно обратиться к пресс-секретарю соответствующего научного общества: например, в Американское астрономическое общество для статьи по астрономии или Американский геофизический союз для новостей в науках о Земле.

Изображения Плутона до и после запуска станции New Horizon в 2015 году

Проверяем фактыНе верьте тому, что написано в журнальном анонсеАнонсы бывают полезны, но в них встречаются ошибки. (Стоило мне закончить это предложение, как я получил исправление в анонсе от Nature. Оказывается, эксперименты на кошачьих усах, о которых говорилось в анонсе, на самом деле проводились на усах крыс.). Не верьте тому, что написано в пресс-релизеПресс-релизы тоже полезны, но и там попадаются ошибки. Проверяйте информацию из пресс-релиза по самой статье или у ее авторов (и ни в коем случае не берите цитаты прямо из пресс-релиза). Перепроверяйте общие сведения и контекст по другим надежным источникам. Знайте о слабостях системы рецензированияУ некоторых журналов рецензирование строже некуда, но даже лучшие из них время от времени оступаются. Однажды в Physical Review Letters была опубликована статья, представляющая свидетельства того, что во Вселенной якобы есть определенное «направление» пространства. Любой человек хотя бы с элементарным пониманием устройства Вселенной знает, что пространство одинаково во всех направлениях. Но в статье говорилось, что поляризованные радиоволны чаще закручивались в одном направлении, а не в другом. Когда статья с таким мощным заявлением публикуется в таком престижном журнале, на это заявление стоит обратить внимание и, возможно, даже написать об этом. Но меня статья не впечатлила. В исследовании заново анализировались старые данные наблюдений, не предназначенных для проверки предположений о направлении пространства. Результаты ученых были у порога статистической значимости. А некоторые данные, не поддерживавшие выводы статьи, из исследования просто выкинули. Я решил ничего об этом не писать. Но некоторые газеты опубликовали статьи об этом. А где-то через неделю в сети стали появляться статьи других физиков, опровергающие выводы статьи в Physical Review Letters. О работе тихо забыли. Это была пустышка, одна из множества статей, не имеющих значения, даже временного, хотя по всем признакам она выглядела как настоящий сюжет из тех, о которых и должны писать научные журналисты. Мораль проста: даже если статья опубликована в рецензируемом журнале, это не означает, что она заслуживает того, чтобы о ней написать. Спрашивайте авторов исследования, упоминались ли до этого их работы в СМИСледует убедиться, что то, что кажется вам новостью, это и правда новость и не было широко освещено год назад после презентации на конференции. Спрашивайте о возможных конфликтах интересовСкажем, нет ли у кого-то из исследователей доли в компании, которая может получить прибыль благодаря результатам работы? (Однако будьте осторожны, упоминая о таком конфликте, — финансовый интерес не отменяет результаты грамотно проведенного исследования автоматически. Нужно понять, может ли упоминание о конфликте интересов быть неверно истолковано как претензия к исследованию.) Проверяйте банальные фактыНапример, проверьте должность и место работы ученого. Иногда на первой странице журнальной статьи встречаются и такие ошибки.