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4 апреля в Москве пройдет семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров»
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4 апреля в Москве пройдет семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров» 

Управа района Кунцево 2 часа назад
Департамент города Москвы по конкурентной политике (далее — Департамент) совместно с Союзом «Московская торгово-промышленная палата» (далее — МТПП) и Российской Ассоциацией Франчайзинга проводит семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров». В рамках мероприятия представители крупного сетевого бизнеса расскажут о тенденциях рынка, а также поделятся своими историями успеха. Члены МТПП расскажут о направлениях поддержки участия предпринимателей на торгах, а представители банков о финансовых услугах для предпринимателей.
Представители Департамента презентуют городские помещения, подходящие для открытия бизнеса.
Семинар состоится 4 апреля 2018 года в 15:30 (регистрация с 15:00) по адресу:
ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП), 2 этаж.
Участие бесплатное.
Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие:
Макаров Даниил Алексеевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-565,
MakarovDA1@mos.ru.
Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.
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