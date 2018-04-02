4 апреля в Москве пройдет семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров»

Департамент города Москвы по конкурентной политике (далее — Департамент) совместно с Союзом «Московская торгово-промышленная палата» (далее — МТПП) и Российской Ассоциацией Франчайзинга проводит семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров». В рамках мероприятия представители крупного сетевого бизнеса расскажут о тенденциях рынка, а также поделятся своими историями успеха. Члены МТПП расскажут о направлениях поддержки участия предпринимателей на торгах, а представители банков о финансовых услугах для предпринимателей.

Представители Департамента презентуют городские помещения, подходящие для открытия бизнеса.

Семинар состоится 4 апреля 2018 года в 15:30 (регистрация с 15:00) по адресу:

ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП), 2 этаж.

Участие бесплатное.

Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие:

MakarovDA1@mos.ru.

Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.