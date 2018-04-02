Харитонов: Медведев после встречи с фракцией КПРФ даст поручение по аграрной теме

«Он (Медведев — прим. ред.) потом подвел итог и сказал, что эта наша встреча будет облечена в протокольное поручение ответственным ведомствам», — сказал парламентарий.

Харитонов сообщил, что на встрече обсуждалось развитие агропромышленного комплекса.

«Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленного комплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении, укреплении территорий. Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе», — указал депутат.