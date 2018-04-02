Харитонов: Медведев после встречи с фракцией КПРФ даст поручение по аграрной теме 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с фракцией КПРФ даст ответственным ведомствам протокольное поручение по вопросам развития аграрного сектора. Об этом сообщил один из участников мероприятия, депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов, передаёт РИА «Новости».
Он указал, что встреча длилась около полутора часов. На ней присутствовали зампредседателя правительства Сергей Приходько, глава Минсельхоза Александр Ткачев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первые вице-спикеры Иван Мельников и Александ Жуков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель руководителя фракции в палате Николай Коломейцев.
«Он (Медведев — прим. ред.) потом подвел итог и сказал, что эта наша встреча будет облечена в протокольное поручение ответственным ведомствам», — сказал парламентарий.
Харитонов сообщил, что на встрече обсуждалось развитие агропромышленного комплекса.
«Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленного комплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении, укреплении территорий. Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе», — указал депутат.