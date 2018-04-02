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Тульские рабочие нашли фундамент церкви и массовое захоронение
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Тульские рабочие нашли фундамент церкви и массовое захоронение 

Мир24 17 минут назад
Фото: Мир24
Тульские рабочие при прокладке коммуникаций обнаружили в историческом центре города фундамент старой церкви и массовое захоронение людей рядом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Тулы.
«Найдены фрагмент фундамента старой церкви и деревянные гробы в захоронении. Предполагалось, что что-то могут найти, потому что это все-таки исторический центр. У нас эту улицу реконструируют уже не первый месяц, и это не первая находка. Находились и захоронения», — рассказали в администрации.
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Находка была сделана на Крестовоздвиженской площади, примыкающей к улице Металлистов.
Специалисты в настоящее время подсчитывают число гробов, их может быть не меньше 30 штук. Местные СМИ предположили, что были найдены жертвы чумы XVIII века.
«Как мне пояснили археологи, когда была чума, людей хоронили за чертой города. Скорее всего, это захоронение датировано ранее, когда еще можно было хоронить в черте города», — отметила представительница администрации.
Напомним, что императрица Екатерина II во второй половине XVIII века подписала указ, который запрещал захоронения при церквях в городе.
Ранее сообщалось, что на Космодамианской набережной в Москве нашли артефакты XV века.
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