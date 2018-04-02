Росавиация рекомендовала «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Алексей Вахромеев в письме к гендиректору «Саратовских авиалиний» в понедельник предложил авиакомпании аннулировать сертификат эксплуатанта.

«Предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», — цитирует РИА «Новости» выдержки из обращения.

Вахромеев обосновал свое предложение ненадлежащим состоянием организации и отсутствием контроля со стороны руководства за деятельностью авиакомпании. «Представленные документы не подтверждают устранение выявленных несоответствий и замечаний», — указывается в письме.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы Орск , через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» пропал с экранов радаров. Его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области . На борту находился 71 человек, все они погибли.

После катастрофы по результатам внеплановой проверки «Саратовских авиалинии» Росавиция ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика до 27 апреля.