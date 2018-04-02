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Росавиация рекомендовала «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность
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Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Росавиация рекомендовала «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава Федерального агентства воздушного транспорта Алексей Вахромеев в письме к гендиректору «Саратовских авиалиний» в понедельник предложил авиакомпании аннулировать сертификат эксплуатанта.
«Предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», — цитирует РИА «Новости» выдержки из обращения.
Вахромеев обосновал свое предложение ненадлежащим состоянием организации и отсутствием контроля со стороны руководства за деятельностью авиакомпании. «Представленные документы не подтверждают устранение выявленных несоответствий и замечаний», — указывается в письме.
11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» пропал с экранов радаров. Его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, все они погибли.
После катастрофы по результатам внеплановой проверки «Саратовских авиалинии» Росавиция ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика до 27 апреля.
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