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Депутат: Медведев пообещал встречи с фракциями и при новом правительстве
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Депутат: Медведев пообещал встречи с фракциями и при новом правительстве 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с КПРФ сообщил, что подобные совещания с фракциями будут практиковаться и дальше, вне зависимости от состава нового правительства, заявил один из участников мероприятия, депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов.
Ранее Харитонов сообщил РИА Новости, что на встрече обсуждались вопросы улучшения работы агропромышленного комплекса, поддержка всех форм собственности, обеспечение школьников молоком. По словам депутата, Медведев заявил, что по итогам встречи даст протокольное поручение ответственным ведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора.
"Он (Медведев) сказал, что это совещание не первое и не последнее, а будет практиковаться независимо от того, какое будет новое правительство", — заявил РИА Новости Харитонов.
На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. Двадцать восьмого марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля — "Единой России".
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