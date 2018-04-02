Депутат: Медведев пообещал встречи с фракциями и при новом правительстве

Ранее Харитонов сообщил РИА Новости, что на встрече обсуждались вопросы улучшения работы агропромышленного комплекса, поддержка всех форм собственности, обеспечение школьников молоком. По словам депутата, Медведев заявил, что по итогам встречи даст протокольное поручение ответственным ведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора.

"Он (Медведев) сказал, что это совещание не первое и не последнее, а будет практиковаться независимо от того, какое будет новое правительство", — заявил РИА Новости Харитонов.