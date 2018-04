Первоапрельский эпизод «Гриффинов» посвящен Warcraft (Обновлено)

Обновление от 2 апреля. Несмотря на заявленную в анонсе тематику первоапрельского эпизода «Гриффинов», Warcraft был посвящён лишь небольшой отрезок внутри эпизода. Да и то, обыгрывалось в первую очередь поведение интернет-мема Лироя Дженкинса.

Пока Питер и Джо обсуждали тактику нападения на морских пиратов, Кливленд с криком «ЛИРОООООЙ ДЖЕНКИИИНС» побежал на опасных противников. Друзьям пришлось поддержать одиночный рейд товарища, однако они моментально осознали совершенную ошибку. Вскоре вся троица начала отступать, после чего их атаковали… драконы, выстоять против которых они уже не смогли.

Оригинальная новость от 26 марта. «Гриффины» уже второй раз за месяц попадают к нам с игровой тематикой. Недавно Sony выкупила все рекламные блоки одного из выпусков, чтобы дважды показать кинематографическиий трейлер God of War, а теперь и сами создатели шоу решили обратиться к играм, подготовив к первому апреля эпизод, посвящённый Warcraft.

Leeroooooy Jeeeeeenkins! Tune in Sunday at 9/8c on @FOXTV for some @Warcraft magic on #FamilyGuy. pic.twitter.com/EcLeP4UxT1

— Family Guy (@FamilyGuyonFOX) 26 марта 2018 г.

Лииирооооой Джееееенкиииииинс! Включайте в субботу канал FOX, если хотите ощутить немного магии «Варкрафта» в «Гриффинах».

Судя по постеру, нас ждёт противостояние Орды, которую возглавит Питер Гриффин, и Альянса, на стороне которого выступает Стьюи. Другие подробности не разглашаются.