В Москве ведутся работы по восстановлению трубопровода теплосети

"Выполняя земляные работы по устройству котлована по адресу Янтарный проезд 25, строительная компания повредила трубопровод теплосети диаметром 200 миллиметров. Оперативные подразделения ПАО «МОЭК» оперативно приступили к ликвидации повреждений. Исключен пролив воды на поверхность. Производятся восстановительные работы. К 21.00 теплоснабжение будет восстановлено по постоянной схеме", — говорится в сообщении.