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В Москве ведутся работы по восстановлению трубопровода теплосети
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В Москве ведутся работы по восстановлению трубопровода теплосети 

РИА Новости 18 минут назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Восстановительные работы ведутся после повреждения трубопровода теплосети на северо-востоке Москвы, теплоснабжение будет восстановлено к 21.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО «МОЭК».
"Выполняя земляные работы по устройству котлована по адресу Янтарный проезд 25, строительная компания повредила трубопровод теплосети диаметром 200 миллиметров. Оперативные подразделения ПАО «МОЭК» оперативно приступили к ликвидации повреждений. Исключен пролив воды на поверхность. Производятся восстановительные работы. К 21.00 теплоснабжение будет восстановлено по постоянной схеме", — говорится в сообщении.
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