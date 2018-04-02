Умея общаться с жильцами, можно хорошо заработать

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол «Нужно ли коммунальщикам дружить с жильцами». Вопрос актуален, ведь многие из нас не знают свою управляющую компанию.

Чтобы быть успешным на рынке, коммунальщикам нужно уметь эффективно взаимодействовать с жителями. В этом убежден эксперт в области конфликтологии, председатель Экспертного совета по коммуникации управляющих компаний с жителями Игорь Афонин.

— Дело в том, что договор на управление домом каждый год продляется или не продляется, — пояснил Игорь Валентинович. — Если компания хочет расширить бизнес и получить в управление еще, скажем, один или несколько домов, то она должна, во-первых, рассказать жителям о себе и о качестве своих услуг. А во-вторых, убедить их собрать общее собрание собственников и принять решение о выборе новой управляющей компании. Для этого, поверьте, нужны хорошие коммуникативные навыки.

Они не менее важны и для того, чтобы просто остаться на рынке.

— Я помогал одной управляющей компании наладить взаимоотношения с жильцами, — рассказывает эксперт. — Жители были убеждены, что коммунальщики вообще ничего не делают. Тогда компания выпустила и раздала жильцам брошюру, в которой были указаны конкретные работы и время их выполнения: мытье подъездов, уборка двора, чистка снега с крыши и так далее. Любой желающий мог пройти и проверить, что сейчас делается. В итоге конфликт был исчерпан. Управляющая компания не лишилась дома.

— Жильцы и сами должны коммуницировать с коммунальщиками. Прежде всего — подписать с управляющей компанией договор на обслуживание, а затем его внимательно прочитать. В договоре всегда указывается, какие работы и как часто коммунальщики должны проводить. Имея на руках этот документ, вы можете их контролировать, а значит, и добиваться, чтобы все оплаченные вами услуги по содержанию дома действительно предоставлялись.

Эксперт в области вербального общения Евгений Муравьев считает, что эффективным способом коммуникации с жильцами может стать сайт управляющей компании или мобильное приложение для жильцов.

— К тому же, я думаю, жильцы должны как минимум знать руководство своей управляющей компании. А как максимум — иметь возможность с ним связаться. Потому что диспетчер может решить не все вопросы, — пояснил Муравьев.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров убежден:

— В сегодняшних управляющих компаниях работает немало коммунальщиков, воспитанных в СССР. Мне кажется, именно им в первую очередь имеет смысл переучиваться общению с жителями. Советский порядок, когда вся коммуникация сводится к объявлению на двери подъезда, что во вторник отключат горячую воду, пора менять. Рынок будет выдавливать компании, не умеющие выстроить полноценный диалог.

СПРАВКА

Если управляющая компания плохо выполняет свои обязанности и не реагирует на ваши обращения, можно жаловаться на сайт «Наш город» — gorod.mos.ru. Второй адрес — Мосжилинспекция — mos.ru/mgi. Если вашим домом управляет ГБУ «Жилищник», обращайтесь в управу района, которой это учреждение подчиняется.