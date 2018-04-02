Парк «Россия — моя история» построят в Ингушетии к 2020 году

Исторический парк «Россия — моя история» планируют построить в Назрани к 2020 году. Новый объект будет возведен по образцу ставропольского парка. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Парк мы планируем открыть к 2020 году. <> Проект станет настоящим подарком для жителей и гостей республики, особенно в преддверии 250-летней годовщины добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которое будет отмечаться в 2020 году. Помимо федеральных средств мы будем искать и внебюджетные источники на его строительство, а находиться он будет в Назрани рядом с Мемориалом памяти и славы», — сказал Евкуров.

Объект построят по проекту аналогичного парка в Ставрополе. Как сообщает ТАСС, этот вопрос уже обсуждался с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

«Мы с энтузиазмом восприняли открытие исторических парков в субъектах России, в том числе в СКФО, и теперь ожидаем, что такой проект появится и у нас в республике. С губернатором Ставропольского края мы уже поговорили, что мы переймем их проект», — добавил Евкуров.

Первый комплекс «Россия — моя история» появился в 2015 году в Москве. Филиалы интерактивного парка уже открылись еще в 17 регионах страны, в том числе в Ставрополе и Махачкале.