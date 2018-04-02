Когда будут ярмарки в Ставрополе?

Как рассказали в городской администрации, проведить ярмарки выходного дня будут по субботам.

Старт апрельской ярмарочной поре будет дан в первую субботу месяца и пройдет в Ленинском районе по адресу: улица Серова, 466.

14 апреля горожане смогут приобрести продукты местных товаропроизводителей на проспекте Кулакова, 52.

Третья ярмарка месяца состоится 21 апреля на улице Доваторцев, 50/1. Там любой желающий сможет купить качественную продукцию по доступным ценам.

28 апреля ставропольские яства снова представят в Ленинском районе. На этот раз торговые ряды расположатся по улице Объездной, 1.