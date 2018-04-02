Студотрядовцы из Калининграда частвовали в IV cъезде РСО

Мой Калининград . В Московской области состоялся IV очередной cъезд и всероссийское совещание руководителей региональных штабов молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Об этом в Калининграде сегодня, 2 апреля 2018 года, сообщило агентство по делам молодежи Калининградской области , как водится у намертво заевших там дилетантов от пера, не указав дату (период) события.

В мероприятии участвовала сотня человек, в том числе из Калининграда — председатель правления Игорь Самсонов и руководитель (командир) регионального отделения Яков Лобойко.

Участников мероприятий приветствовал президент РФ Владимир Путин , отметив вклад организации в реализацию творческого потенциала молодежи и активное участие студенческих отрядов в жизни страны при выполнении производственных задач в различных отраслях экономики.

В рамках мероприятия были избраны центральные руководящие органы организации, подведены итоги деятельности и обозначены новые векторы развития Российских студенческих отрядов.

На встрече руководители направлений деятельности студенческих отрядов отчитались за проделанную в 2017 году работу. Так, в прошлом году увеличилась численность студентов-проводников более чем на 1000 человек. Также стремительно развивается медицинское направление: в 2017 году успешно был реализован всероссийский проект «Коллеги» в Архангельске , а число студентов медицинских студенческих отрядов насчитывает более 1000 человек. Предварительно были обозначены Всероссийские студенческие стройки.

«Этот съезд — это важнейшее событие для «Российских Студенческих Отрядов». Раз в три года делегаты от всех региональных отделений принимают участие в решении самых важных вопросов организации. В этом году особое внимание уделялось вопросам подготовки к 60-летию движения студенческих отрядов и 15-летию новейшей Российской истории организации, которые будут отмечаться в 2019 году», — прокомментировал в Калининграде Игорь Самсонов.

Участники встречи утвердили план мероприятий в рамках Года комиссара и объявили трехлетку охраны труда в студенческих отрядах (в течение этого времени будут разработаны методические пособия для студентов, информативные видеоролики и разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение соблюдения техники безопасности на рабочем месте).

«Российские студенческие отряды» являются одной из крупнейших молодежных организаций. Согласно уставу, Съезд является высшим руководящим органом РСО, созывается каждые три года, в его исключительные компетенции относится утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений, избрание центральных руководящих органов организации.