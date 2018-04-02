Зависимость, или как социальные сети влияют на человека

Соцсети незаметно влияют на жизнь современного человека и он сам не замечает как становится зависимым. Ученые привели несколько примеров, каким образом соцсети поменяли приоритеты пользователей.

Ревность

Большинство практикует слежку за своими партнерами в социальных сетях, поскольку в сети это делать слишком просто. 35% опрошенных признались, что в итоге ревность к интернет-друзьям оказалась беспочвенной, но соцсети по прежнему отравляют жизнь многим парам. Facebook оказался причиной одного из 5 разводов В США , а в Великобритании каждая третья пара расстается из-за ревности в сети. Обновления

Исследователи провели опрос, в результате которого 80% добровольцев признались, что не могут бросить привычку проверять свою страницу в социальных сетях хотя бы раз за день. Треть опрошенных признались, что обновляют страницу с болезненной регулярностью, и это доказывает, что зависимость от социальных сетей не менее крепка, чем никотиновая. Работа

Многие работодатели блокируют доступ к социальным сетям на рабочих компьютерах своих сотрудников, что, по мнению экспертов, негативно сказывается на их производительности. Оказалось, что отвлечение на соцсети является неким отдыхом для мозга и дает возможность привести в порядок мысли, поэтому люди, которые имеют доступ к социальным сетям на работе, работаю на 9% эффективнее. Счастье

Многие находят социальные сети полезными, поскольку в них можно найти множество единомышленников и просто интересных личностей, с которыми интересно общаться. Часто люди в сети резко контрастируют в поведении с реальной жизнью, например, будучи необщительными в реальности, в соцсетях они могут оказаться весьма популярными. Однако чувство счастья, которое дает интернет, тоже становиться зависимостью. Депрессия

Многие люди используют социальные сети, чтобы рассказать о положительных аспектах своей жизни, например, хвастаются о покупках, путешествиях и прочем. Поэтому у других граждан создается впечатление неполноценной жизни, что провоцирует депрессию. Однако в этом есть и вторая сторона медали, когда люди, привыкшие публиковать только положительное о своей жизни, не могут пожаловаться на проблемы, боясь осуждения. Друзья

Социальные сети дают много возможностей проявить худшие качества личности, и даже самые незначительные факты могут принести вред давней дружбе. Например, многие могут воспринять слишком близко к сердцу, если их ожидания не оправдались, например, касаемо комментарием от друзей или количеству поставленных отметок «мне нравится». Эксперты рекомендуют не заменять общением в сети полноценную дружбу в реальности. Более того, зачастую дружба и разговоры за пределами интернета являются ярче и чувственнее, а также таким образом можно завести действительно настоящих друзей. Внешность

Соцсети вынуждают людей чувствовать себя некрасивыми из-за слишком идеализированных фотографий. Согласно опросу, 75% пользователей Facebook недовольны своим внешним видом, а 51% из них пришли к такому мнению из-за сравнения своих фото с чужими.]]>