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Археологический семинар имени академика В. В. Седова пройдёт в Пскове 10-12 апреля
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Археологический семинар имени академика В. В. Седова пройдёт в Пскове 10-12 апреля 

Псковская губерния 33 минуты назад
10-12 апреля в Пскове пройдёт заседание археологического семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли», сообщает Археологическое общество Псковской области. Организаторами семнара станут Институт археологии РАН, АНО «Псковский археологический центр» и Археологический центр Псковской области. Открытие семинара пройдет на историческом факультете Псковского государственного университета на улице Л. Поземского, 6. Дальнейшая работа семинара будет проходить в лекционном зале Археологического центра Псковской областипо адресу: улица Герцена, 1/1. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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