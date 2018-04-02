Археологический семинар имени академика В. В. Седова пройдёт в Пскове 10-12 апреля 

10-12 апреля в Пскове пройдёт заседание археологического семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли», сообщает Археологическое общество Псковской области. Организаторами семнара станут Институт археологии РАН, АНО «Псковский археологический центр» и Археологический центр Псковской области. Открытие семинара пройдет на историческом факультете Псковского государственного университета на улице Л. Поземского, 6. Дальнейшая работа семинара будет проходить в лекционном зале Археологического центра Псковской областипо адресу: улица Герцена, 1/1. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».