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Свыше 25 дворов благоустроены в районе Бирюлево Западное на средства от платных парковок в 2017 г.
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Свыше 25 дворов благоустроены в районе Бирюлево Западное на средства от платных парковок в 2017 г. 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: MosDay.ru
Более 25 дворов благоустроили в столичном районе Бирюлево Западное на средства от платных парковок в 2017 г., сообщает Единый транспортный портал.
«Управа района Бирюлево Западное опубликовала итоги благоустройства придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок. В 2017 г. на эти средства провели мероприятия по 26 адресам района, в частности, на ул. Медынская и ул. Харьковская, а также в Востряковском и Булатниковском проездах», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в рамках благоустройства рабочие отремонтировали детские площадки, установили на них синтетическое покрытие, обустроили пешеходные дорожки. Также были проведены работы по ремонту спортивных площадок, лестниц, зон отдыха, установлены садовый бортовой камень, дорожные знаки и искусственные неровности.
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