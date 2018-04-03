26 дворов Западного Бирюлева в Москве благоустроили на деньги от платных парковок в 2017 г

В 2017 году в районе Бирюлево Западное благоустроили 26 дворов на средства, полученные от платных парковок, сообщается на сайте московского паркинга.

«Управа района Бирюлево Западное опубликовала итоги благоустройства придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок. В 2017 году на эти средства провели мероприятия по 26 адресам района, в частности, на Медынской и Харьковской улицах, а также в Востряковском и Булатниковском проездах», — говорится в сообщении.

Рабочие отремонтировали детские площадки, установили на них синтетическое покрытие, обустроили пешеходные дорожки. Кроме того, были проведены работы по ремонту спортивных площадок, лестниц, зон отдыха, установлены садовый бортовой камень, дорожные знаки и искусственные неровности.

Как отмечается в сообщении, все работы по благоустройству дворов проведены за счет средств, полученных от оплаты парковок. Деньги за парковку в начале каждого года авансом направляются в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют средства по управам районов. Не менее 10% всех мероприятий по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей.