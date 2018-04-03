Молдавия не закупает летальное оружие у НАТО из-за отсутствия денег

"Сейчас закупка летального оружия находится лишь на стадии планирования, ее можно будет реализовать сразу после того, как появятся деньги", — цитирует во вторник молдавское издание Newsmaker заявление главы управления институционального менеджмента минобороны республики Василия Бзового. При этом представитель минобороны подчеркнул, что закупка такого вооружения, в том числе и через проекты с внешними партнерами, предусмотрена Концепцией развития национальной армии.

Ранее о планах купить летальное оружие у стран НАТО сообщил министр обороны Евгений Стурза. По его словам, ведомство намерено уже в нынешнем году переоснастить им один батальон армии, а остальные части — в 2019 году.

Со своей стороны президент и верховный главнокомандующий Молдавии Игорь Додон подверг критике эти планы. В интервью ТАСС глава государства подчеркнул, что Молдавия «является нейтральной страной», отметив, что «задачу купить ненужное для молдавской армии оружие правительству поставили из-за рубежа». Он также заметил, что планы по закупке вооружений осложнят решение приднестровской проблемы.

Нейтралитет для сохранения государства

Ранее Додон раскритиковал правительство за решение открыть в Кишиневе бюро НАТО, указав, что, согласно опросам, большинство молдавских граждан выступает за нейтральный статус страны, а вступление в альянс поддерживает лишь около 19% населения. Он считает очень опасным стремление кабинета министров наращивать сотрудничество с альянсом, которое, по его словам, может обернуться дестабилизацией ситуации в стране и даже вооруженным конфликтом, как это уже случилось на Украине