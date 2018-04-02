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Теплоснабжение после аварии на северо‑востоке Москвы полностью восстановят к 21:00
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Теплоснабжение после аварии на северо‑востоке Москвы полностью восстановят к 21:00 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Теплоснабжение по постоянной схеме после того, как компания во время работ повредила теплосеть, на Янтарном проезде в столице восстановят к 21:00 понедельника, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
Выполняя земляные работы по адресу: Янтарный проезд, 25, строительная компания повредила трубопровод.
«Бригада ПАО «МОЭК» оперативно приступила к ремонту. Исключен пролив воды на поверхность. К 21:00 теплоснабжение будет восстановлено по постоянной схеме», — говорится в сообщении.
Как уточняется в аккаунте, был поврежден 200-миллиметровый трубопровод теплосети.
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