Очевидцы: с ограды Ботанического сада сползла новая краска

Горожане остались недовольны качеством реконструкции Ботанического сада. Нарекания вызвала краска, которой рабочие покрыли решетку ограды.

— Порошковая окраска высшего качества и полгода не продержалась! — рассказал автор фото.

Представители Самарского университета ответили, что проблема им известна.

— Поздней осенью забор покрыли металлической краской, но не полностью. Ржавчина появилась в местах сварных швов, — пояснили в пресс-службе вуза. — Подрядчик устранит этот недочет за свой счет, как только сойдет снег.

Ранее стало известно, что все работы в Ботаническом саду закончат в апреле этого года. Строители обновили ограждение и насыпи около озер. Внутри самого парка рабочие проложили новую систему дорожек. Часть из них оградили бордюрным камнем, остальные засыпят гравием. После схода снега их обустроят и установят фонари. Для них уже готовы бетонные основания.

Кроме того, подрядчики уложили плитку у нового входа на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь осталось установить входную группу — конструкцию с надписью «Ботанический сад Самарского университета» и павильон. В будущем в нем обустроят пропускной пункт или магазин по продаже саженцев.

Помимо строительных работ, в Ботаническом саду вырубают сорные растения. К ним относятся клен ясенелистный и карагач. Вместо них посадят другие деревья, ценные и красивые.

Рекреацию закрыли на ремонт 14 августа. Как Ботанический сад выглядел в начале ноября, смотрите в нашем фоторепортаже «Вход в Ботанический сад перенесут на перекресток Московского шоссе и Врубеля».