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Очевидцы: с ограды Ботанического сада сползла новая краска
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Очевидцы: с ограды Ботанического сада сползла новая краска 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
Горожане остались недовольны качеством реконструкции Ботанического сада. Нарекания вызвала краска, которой рабочие покрыли решетку ограды.
— Порошковая окраска высшего качества и полгода не продержалась! — рассказал автор фото.
Представители Самарского университета ответили, что проблема им известна.
— Поздней осенью забор покрыли металлической краской, но не полностью. Ржавчина появилась в местах сварных швов, — пояснили в пресс-службе вуза. — Подрядчик устранит этот недочет за свой счет, как только сойдет снег.
Ранее стало известно, что все работы в Ботаническом саду закончат в апреле этого года. Строители обновили ограждение и насыпи около озер. Внутри самого парка рабочие проложили новую систему дорожек. Часть из них оградили бордюрным камнем, остальные засыпят гравием. После схода снега их обустроят и установят фонари. Для них уже готовы бетонные основания.
Кроме того, подрядчики уложили плитку у нового входа на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь осталось установить входную группу — конструкцию с надписью «Ботанический сад Самарского университета» и павильон. В будущем в нем обустроят пропускной пункт или магазин по продаже саженцев.
Помимо строительных работ, в Ботаническом саду вырубают сорные растения. К ним относятся клен ясенелистный и карагач. Вместо них посадят другие деревья, ценные и красивые.
Рекреацию закрыли на ремонт 14 августа. Как Ботанический сад выглядел в начале ноября, смотрите в нашем фоторепортаже «Вход в Ботанический сад перенесут на перекресток Московского шоссе и Врубеля».
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