Ещё
Педагогов для работы с детьми-аутистами будут готовить в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Педагогов для работы с детьми-аутистами будут готовить в Нижегородской области 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Ресурсный центр по подготовке педагогов для работы с детьми-аутистами откроют в Нижегородской области.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил министр образования, науки и молодежной политики области Сергей Злобин в рамках Международной конференции «Эффективные технологии в образовании детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)», которая начала свою работу 2 апреля.
Как отметил министр, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.
«Этот ресурсный центр помогал бы транслировать накопленный в Нижегородской области педагогический и методический опыт на большее количество специалистов, включать в программы переподготовки методики, доказавшие свою эффективность», — пояснил Сергей Злобин, отметив, что по поручению главы региона Глеба Никитина к 2020 году нужно открыть 35 ресурсных центров по различным компетенциям.
Организатором конференции выступил фонд
«В работе с детьми-аутистами главное — относиться к ним как к обычным детям. У них нет никаких проблем: проблемы мы создаем сами своим незнанием того, как обращаться с этими детьми», — заявила открывшая конференцию Наталья Водянова, учредитель фонда «Обнаженные сердца», являющегося ее организатором.
«Программа ресурсозатратная, но необыкновенно эффективная. Несмотря на то, что у нас официально аутизм диагностируется только с 3-х лет, если дети попадают в программу до этого возраста, то в 70% случаев, когда им будет 20 лет, мы даже не будем знать, что у них есть какие-то расстройства», — добавила она.
Newsroom24: последние новости
Уголовное дело заведено в отношении депутата Думы Нижнего Новгорода Ингликова Нижегородцам раскроют секреты машинного обучения Более 200 домов отключены от отопления в центре Нижнего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи479
В Сочи горит пятиэтажный дом105
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки261
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
Трамп предложил Путину встретиться318
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение