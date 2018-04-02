Педагогов для работы с детьми-аутистами будут готовить в Нижегородской области

Ресурсный центр по подготовке педагогов для работы с детьми-аутистами откроют в Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил министр образования, науки и молодежной политики области Сергей Злобин в рамках Международной конференции «Эффективные технологии в образовании детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)», которая начала свою работу 2 апреля.

Как отметил министр, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

«Этот ресурсный центр помогал бы транслировать накопленный в Нижегородской области педагогический и методический опыт на большее количество специалистов, включать в программы переподготовки методики, доказавшие свою эффективность», — пояснил Сергей Злобин, отметив, что по поручению главы региона Глеба Никитина к 2020 году нужно открыть 35 ресурсных центров по различным компетенциям.

Организатором конференции выступил фонд

«В работе с детьми-аутистами главное — относиться к ним как к обычным детям. У них нет никаких проблем: проблемы мы создаем сами своим незнанием того, как обращаться с этими детьми», — заявила открывшая конференцию Наталья Водянова , учредитель фонда «Обнаженные сердца», являющегося ее организатором.

«Программа ресурсозатратная, но необыкновенно эффективная. Несмотря на то, что у нас официально аутизм диагностируется только с 3-х лет, если дети попадают в программу до этого возраста, то в 70% случаев, когда им будет 20 лет, мы даже не будем знать, что у них есть какие-то расстройства», — добавила она.