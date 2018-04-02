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Си Цзиньпин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с избранием на пост президента Египта
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Си Цзиньпин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с избранием на пост президента Египта 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня направил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента страны.
Си Цзиньпин в поздравлении отметил, что дружба между Китаем и Египтом имеет давнюю историю. В последние годы непрерывно углубляется политическое взаимодоверие между двумя странами, продолжает развиваться практическое сотрудничество, также еще более активизировались гуманитарные обмены. Си Цзиньпин выразил надежду, что народ Египта под руководством президента А. Ф. ас-Сиси продолжит достигать еще больше важных успехов в происках пути развития, отвечающего реалиям своей страны. «Я высоко ценю развитие отношений Китая и Египта и намерен совместно с Вами содействовать тому, чтобы китайско— египетские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства непрерывно поднимались на новую ступень развития на благо двух стран и их народов», — отметил Си Цзиньпин. —0—
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