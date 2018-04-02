КАМАЗ направит почти миллиард рублей на соцподдержку персонала

КАМАЗ подвел итоги выполнения обязательств коллективного договора компании в 2017 году. На предоставление персоналу социальных льгот, услуг и гарантий в прошлом году было затрачено 865 млн рублей. В 2018 году на эти цели будет направлен почти 1 млрд рублей.

Итоги прошедшего года свидетельствуют, что «КАМАЗ» — социально ориентированное предприятие, выполняющее все взятые на себя обязательства, отметил в своем выступлении заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — финансовый директор Андрей Максимов . «На предоставление персоналу социальных льгот, услуг и гарантий в 2017 году было затрачено почти 865 млн рублей. Ежегодно мы увеличиваем эту цифру. И в 2018 году на эти цели будет направлено свыше 933 млн рублей», — привел показатели Андрей Максимов.

Как отметили в пресс-службе КАМАЗа, выплата тарифных ставок, должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат осуществлялась в строгом соответствии с тарифным соглашением. Также подведены итоги реализации важнейших направлений социальной политики компании, касающихся обеспечения средствами индивидуальной защиты, организации питания, оздоровления персонала и детского летнего отдыха, а также проведения молодежных мероприятий, содействия в приобретении жилья и других вопросов.

Высокие производственные результаты и рост продаж позволили добиться увеличения средней заработной платы за 2017 год на 11,5%. В октябре была проведена индексация тарифов и окладов работников на 6%. Кроме того, дважды за последний год выплачено единовременное вознаграждение коллективу.

«Я доволен производственными и финансовыми результатами работы нашей компании в 2017 году. Успехи в производственной сфере и на рынке позволили нам выполнить все пункты Коллективного договора», ‒ заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин

Также руководитель компании призвал администрацию заводов повысить внимание к вопросу создания безопасных условий труда, исключить формальный подход к инструктажам, а трудовой коллектив — к соблюдению правил охраны труда на рабочих местах. «На КАМАЗе только в 2017 году появилось 1700 современных рабочих мест, и процент новых рабочих мест, где меры безопасности труда предусмотрены и оборудованием, и технологией, будет расти. Но, несмотря на современное оборудование, нельзя забывать, что в сложном машиностроительном производстве крайне важно соблюдение правил охраны труда», — напомнил генеральный директор.