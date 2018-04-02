Православные студенты на Страстной неделе отказались от соцсетей

С понедельника начался самая трудный период Великого поста — Страстная неделя, когда православные христиане проводят много времени в храме и молитве. Некоторые истовые верующие даже перестают пользоваться социальными сетями, редко заходит в интернет. Студенты и преподаватели Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета рассказали, почему стоит отказаться от благ информационного века.

Декан Богословского факультета ПСТГУ Павел Хондзинский говорит о переменах неизбежно возникающих в человеке после временного ухода из глобальной сети: «Пост нужен, чтобы изъять человека из повседневной суеты. Как говориться в одной старой пьесе: „обратить глаза зрачками в душу“. Мы обязаны стремится прожить эти дни со Христом. Все что способствует этой цели — хорошо. Отсутствие социальных сетей вырывает человека из привычного уклада жизни, что может помочь достижению цели».

Некоторые студенты добровольно приняли своеобразную аскезу, отказавшись от социальных сетей.

— Великим Постом я выхожу из социальных сетей, — говорит студентка София. — Потому что они отнимают слишком много времени. На Страстную неделю я выйду из Вконтакте и Инстаграма.

— Тяжело не выходить в социальные сети?

— Очень тяжело. Хочется получать информацию. Но освобождается много времени. Можно больше учиться. Мне трудно не делать инст-истории, когда я фотографирую красивые и интересные моменты для Инстаграма…

Учащиеся православного вуза стараются не пользоваться развлекательным контентом.

— Буду меньше смотреть фильмы, — говорит Дмитрий. — Социальные сети очень затягивают. Некоторые страдают зависимостью.

“На Страстной седмице я буду как можно меньше заходить в социальные сети, — рассказывает о своем решении другой студент Сергей. — Тяжело переживаю отсутствие информации”

Студентка Любовь меньше пользуется интернетом, так как часто ходит в храм. «Преподаватели некоторые не рекомендуют пользоваться соцсетями, чтобы не растрачивать душевные силы. Мои знакомые выставляют в ВК фотографию в пост с надписью „без контакта“, но с ними можно связаться через мессенджеры», — объясняет она.

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