Парк «Россия — моя история» появится в Ингушетии

"Парк мы планируем открыть к 2020 году. Проект станет настоящим подарком для жителей и гостей республики, особенно в преддверии 250-летней годовщины добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которое будет отмечаться в 2020 году. Помимо федеральных средств мы будем искать и внебюджетные источники на его строительство, а находиться он будет в Назрани рядом с Мемориалом памяти и славы", — сказал Евкуров.

Владимиром Владимировым. По его словам, образцом для строительства станет аналогичный парк в Ставрополе , вопрос уже обсуждался с губернатором Ставрополья

"Мы с энтузиазмом восприняли открытие исторических парков в субъектах России, в том числе в СКФО, и теперь ожидаем, что такой проект появится и у нас в республике. С губернатором Ставропольского края мы уже поговорили, что мы переймем их проект", — добавил Евкуров.