В новом реалити-шоу на ТНТ будут искать мужчину для Бузовой

Телеканал ТНТ открыл кастинг в новое реалити-шоу, участники которого будут бороться за звание «мужчины для Ольги Бузовой». «Она 10 лет на российском телевидении! Она за несколько месяцев проделала путь от начинающей исполнительницы до одной из самых востребованных артисток российского шоу-бизнеса! Она создала один самых мощных личных брендов! Она просто хочет быть счастливой. ТНТ ищет мужчину, который сможет подарить свою любовь самой медийной девушке страны!» — говорится на сайте телеканала.

В качестве претендентов на руку и сердце артистки рассматриваются холостые мужчины от 18 до 40 лет самых разных профессий.

Молодые люди, прошедшие кастинг, отправятся в «романтическую страну», где им придётся перед камерами бороться за любовь телеведущей.