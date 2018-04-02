Возобновившиеся работы над ЖК «Ванино» идут согласно по графику

Новый застройщик ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленинградской области соблюдает сроки, утвержденные правительством региона.

Работы в восьми домах, которые будут сданы до конца 2018 года, ведутся в соответствии с утвержденным графиком строительства, отставаний нет — зафиксировали представители градостроительного блока Ленинградской области и дольщики во время инспекционной поездки на стройплощадку ЖК «Ванино».

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин на встрече с дольщиками рассказал, что комитет Госстройнадзора активно включился в арбитражный процесс банкротства предыдущего застройщика — ООО «Тареал».

Участники объезда также убедились в том, что в четырех корпусах, которые будут сданы до конца 2019 года, уже завершены работы по устройству гидроизоляции кровли, утеплению фасада здания и установке металлопластиковых окон.

Напомним, ситуация с жилым комплексом в Ломоносовском районе Ленобласти тянется с 2011 года, когда были заключены первые договора с дольщиками. Однако недобросовестный застройщик сбежал с деньгами потенциальных жильцов, вложившихся в строительство дома. После длинных разбирательств в июне 2017 года стало известно, что долгострой в деревне Низино, скорее всего, сдадут в эксплуатацию уже в 2018 году. Дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как администрация Ленобласти взяла на особый контроль все этапы работ на объекте. Однако не прошло и месяца с момента более-менее радостных новостей, как дольщики «Ванино» вынуждены были вновь взывать к Дрозденко. Земельные участки, юридически принадлежащие недобросовестному застройщику — компании «Тареал» — были арестованы судебными приставами. Новый подрядчик «Ванино», который уже успел настроить планов на ближайшее светлое будущее, вынужден был вновь заморозить строительство и работы на объекте. Вице-губернатор Москвин в комментарии для ivbg.ru в ноябре 2017-го рассказал, что все ключи отдадут уже в 2018 году.