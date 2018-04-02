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Зендая возглавила рейтинг самых влиятельных молодых трендсеттеров
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Зендая возглавила рейтинг самых влиятельных молодых трендсеттеров 

Попкорн News 54 минуты назад
Фото: Попкорн News
На каждое поколение подростков находятся свои звездные законодатели мод, или, как сейчас принято их называть, трендсеттеры. На данный момент это звание достается актрисе Зендае («Человек-паук: Возвращение домой»), которая возглавила рейтинг самых влиятельных трендсеттеров. Фэшн-платформа Lyst проанализировала, гардеробом каких звезд молодежная аудитория интересуется больше всего, и составила список молодых звезд, которые своим внешним видом подают пример подросткам.
Оказалось, что больше всего нынешних подростков интересует, как одевается Зендая: 21-летняя звезда «Человека-паука», у которой 49,4 миллиона подписчиков в Instagram, является одним из главных трендсеттеров современности. Например, ее появление в красном спортивном костюме на показе Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке подняло продажи этого наряда в интернете на 43% за 24 часа.
When you got the gym at 4, but gotta investigate some shit at 5.
Публикация от Zendaya (@zendaya)
14 Фев 2018 в 6:47 PST  Thought I'd just stop by NYFW, hope you didn't mind.
Публикация от Zendaya (@zendaya)
14 Фев 2018 в 1:33 PST  На втором месте оказалась звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. На третьем — бывшая солистка Fifth Harmony Камила Кабелло. Четвертую строчку занимает Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, а замыкает пятерку Белла Торн.
попкорнnews
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