Зендая возглавила рейтинг самых влиятельных молодых трендсеттеров

На каждое поколение подростков находятся свои звездные законодатели мод, или, как сейчас принято их называть, трендсеттеры. На данный момент это звание достается актрисе Зендае («Человек-паук: Возвращение домой»), которая возглавила рейтинг самых влиятельных трендсеттеров. Фэшн-платформа Lyst проанализировала, гардеробом каких звезд молодежная аудитория интересуется больше всего, и составила список молодых звезд, которые своим внешним видом подают пример подросткам.

Оказалось, что больше всего нынешних подростков интересует, как одевается Зендая: 21-летняя звезда «Человека-паука», у которой 49,4 миллиона подписчиков в Instagram, является одним из главных трендсеттеров современности. Например, ее появление в красном спортивном костюме на показе Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке подняло продажи этого наряда в интернете на 43% за 24 часа.

When you got the gym at 4, but gotta investigate some shit at 5.

Публикация от Zendaya (@zendaya)

14 Фев 2018 в 6:47 PST Thought I'd just stop by NYFW, hope you didn't mind.

Публикация от Zendaya (@zendaya)

попкорнnews