Первый Кубанский поход Добровольческой армии вспомнят в Доме русского зарубежья фотовыставкой

Фотовыставка «“Наш страшный милый поход”. К столетию Первого Кубанского похода Добровольческой армии» откроется 2 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына . Гости экспозиции смогут увидеть уникальные снимки и документы из фонда учреждения.

— Это одно из самых известных событий в истории Белого движения, навсегда золотыми буквами вписанное в летопись ратной славы Отечества, — уточнили на сайте Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

В качестве экспонатов будут представлены не только фотографии и документы, но и журналы и книги. Некоторые из изданий выходили в тираж за рубежом.

Познакомиться с выставкой желающие смогут в холле пятого этажа до 30 апреля. Вход будет осуществляться в рабочие дни с 12:00 до 19:00 по билетам.