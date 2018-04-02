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Первый Кубанский поход Добровольческой армии вспомнят в Доме русского зарубежья фотовыставкой
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Первый Кубанский поход Добровольческой армии вспомнят в Доме русского зарубежья фотовыставкой 

Управа Таганского района города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Фотовыставка «“Наш страшный милый поход”. К столетию Первого Кубанского похода Добровольческой армии» откроется 2 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Гости экспозиции смогут увидеть уникальные снимки и документы из фонда учреждения.
— Это одно из самых известных событий в истории Белого движения, навсегда золотыми буквами вписанное в летопись ратной славы Отечества, — уточнили на сайте Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.
В качестве экспонатов будут представлены не только фотографии и документы, но и журналы и книги. Некоторые из изданий выходили в тираж за рубежом.
Познакомиться с выставкой желающие смогут в холле пятого этажа до 30 апреля. Вход будет осуществляться в рабочие дни с 12:00 до 19:00 по билетам.
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