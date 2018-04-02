Дорожники затоптали ямы на Республиканской «холодным» способом

— В настоящее время укладка асфальта при ремонте дороги ведется «холодным» способом. В том числе и дороги по улице Республиканская, — сообщили в ответ на запрос NN.RU в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района. — Данная технология позволяет выполнять работы при низких температурах, до -10 С. Одна из основных задач этого процесса — хорошо утрамбовать покрытие.

— Преимуществом использования холодного асфальта является всесезонность его применения, — отметили в управлении. — Но такой способ не подходит при строительстве новой дороги или капитальном ремонте старого покрытия. В данном случае используют способ укладки с применением горячей асфальто-бетонной смеси.

Также в управлении отметили, что заводы по производству горячей асфальто-бетонной смеси начнут работать не раньше середины апреля и именно тогда подрядными организациями будет выполнен ямочный ремонт, согласно утвержденному плану — графику.

Ранее мы рассказывали, что у ям в Советском районе появятся имена.