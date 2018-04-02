Как в Пасхальные праздники в Ставрополе будет ходить городской транспорт?

Изменения в движении городского транспорта произойдут в связи с празднованием Пасхи 8 апреля, Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

1. С 22.00 часов 7 апреля до 05.00 часов 8 апреля будет перекрыто движение по улице Соборной на участке от улицы Пирогова до переулка Командирского, по Суворова от улицы Советской до улицы Ставропольской, по Дзержинского на участке от Ломоносова до Артема, по улице Пушкина от Дзержинского до улицы М. Морозова и по переулку Фадеева от Гражданской до Войтика.

Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Пирогова, Тухачевского, Ломоносова, Морозова, Артема, , Гражданской и Войтика, а также по проспекту К. Маркса и переулку Ползунова.

2. С 14.00 до 18.00 часов 8 апреля движение ограничение в движении будет на улице Суворова на участке от Советской до Ставропольской, на Советской, Булкина, и Дзержинского на участке от улицы Ломоносова до проспекта Октябрьской Революции. Также движение транспорта будет прекращенопо улице Артема на участке от Ленина до Дзержинского, по Кавалерийской от улицы Дачной до улицы Дзержинского, по М. Морозова на участке от Пушкина до Маршала Жукова, по проспекту Октябрьской Революции на участке от улицы Дзержинского до Советской, по проспекту К. Маркса на участке от Голенева до проспекта Октябрьской Революции.

До места назначения вы сможете добраться, выбрав для объезда привычных маршрутов улицы Голенева, Ленина, Ломоносова, Войтика, Апанасенковской, переулок Каховский и Объездную.

3. С 06.00 до 18.00 часов 8 апреля, с 06.00 до 18.00 часов 15 апреля и с 06.00 до 18.00 часов 17 апреля движение будет закрыто на участках: по проспекту Кулакова от переулка Буйнакского до автодороги Северный обход, по улице Октябрьской от переулка Макарова до проспекта Кулакова и по Коломийцева на от пКулакова до улицы Коломийцева, 38.

Объезд — по автодороге Северный обход, проспекту Чапаевскому, переулку Буйнакского и переулку Макарова.

С 07.00 до 18.00 часов 8 апреля и с 06.00 до 18.00 часов 17 апреля до остановки «12 км» можно будет доехать на следующих маршрутах:

№ 1М «Станция Селекционная — 12 км — улица Матросова»;№ 2М «Бульвар Архитекторов — 12 км — Стеклотарный завод»;№ 19М «Детская городская больница — 12 км — бульвар Зеленая Роща»;№ 30М «3 Юго-Западный проезд — 12 км»;№ 35М «3 Юго-Западный проезд — 12 км — бульвар Зеленая Роща»;№ 39М «Улица Чехова — 12 км — Кожевенный завод»;№ 42М «204 квартал — 12 км — улица Атаманская»;№ 51М «Улица Чехова — 12 км»;№ 59М «204 квартал –12 км — улица Васильева»;

До въезда на Воскресенское кладбище, расположенного по улице Коломийцева, можно будет доехать на следующих маршрутах:

№ 1 «Станция Селекционная — Воскресенское кладбище»;№ 1А «Железнодорожный вокзал — Воскресенское кладбище»;№ 9А «Улица Объездная, 12 — Воскресенское кладбище»;№ 9Д «Улица Пестеля — Воскресенское кладбище»;№ 9М «Автовокзал „Восточный“ — Воскресенское кладбище — микрорайон Перспективный»;№ 10 «Улица Ракитная — Воскресенское кладбище»;№ 10М «Инструментальный завод — Воскресенское кладбище»;№ 12 «т/ц „Метро“ — Воскресенское кладбище»;№ 12М «с/т „Аграрник“ — Воскресенское кладбище»;№ 13М «ж/к „Белый город“ — Воскресенское кладбище»;№ 13 «ж/к „Белый город“ — Воскресенское кладбище»;№ 20 «с/т „Мечта“ — Воскресенское кладбище»;№ 29М «микрорайон Перспективный — Воскресенское кладбище»;№ 31М «Улица Завокзальная — Воскресенское кладбище»;№ 37 «Улица Мимоз — Воскресенское кладбище»;№ 55М «Улица Мимоз — Воскресенское кладбище»;№ 61 «Улица Атаманская — Воскресенское кладбище».

До нового «Крестовоздвиженского» кладбища в районе аэропорта будут ходить маршруты № 120 и дачные автобусы № 26.

Также 8 апреля и 17 апреля будет прекращено движение автомобильного транспорта на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам.