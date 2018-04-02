Эсеры внесли проект о создании Национального совета по сбережению народа

В состав нового органа должны войти президент, глава правительства, спикеры обеих палат парламента, председатель Конституционного суда, уполномоченный по правам человека, представители регионов, президент РАН , члены думских партий, представители деловых сообществ и профсоюзов и другие.

"Благосостояние населения, определяемое настоящим проектом Федерального закона, измеряется достижением его целевых показателей, перечень и порядок реализации которых определяются в соответствии с настоящим проектом Федерального закона", — говорится в пояснительной записке к документу.

Среди этих показателей уровень реальных доходов на душу населения в его отношении с прожиточным минимумом, отношение доходов десяти процентов наиболее и наименее обеспеченных граждан, объем валового внутреннего продукта на душу населения, индекс потребительских цен, уровень безработицы и другие. Отмечается, что перечень целевых показателей благосостояния может быть дополнен.

"Одной из ключевых мер для эффективной реализации настоящего проекта федерального закона является утверждаемая система контроля, играющего важнейшую роль в достижении указанных целевых показателей", — отмечают авторы проекта.

Законопроектом устанавливается, что члены Национального совета осуществляют контроль за реализацией и достижением принятых им решений. Порядок реализации контроля утверждается нормативно-правовым актом президента РФ на основании предложений членов совета.

Отмечается, что органы государственной власти несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение решений Национального совета. Члены совета получат право ставить вопрос о доверии к депутатам всех уровней на основании фактов, свидетельствующих о невыполнении или ненадлежащем выполнении ими решений совета.

"Настоящий проект федерального закона направлен на создание системы широкого и единого общественного обсуждения, при котором каждый из заинтересованных субъектов мог бы выступить с предложениями, конечной целью которых будет являться одно — повышение уровня благосостояния народа России", — подчёркивается в пояснительной записке.