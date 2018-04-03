Для торговцев военными билетами прозвучала команда ФАС

Антимонопольное ведомство признало незаконной рекламу фирм, которые помогают уклонистам от армии

Свою борьбу с уклонистами от армии затеяла Федеральная антимонопольная служба. Ведомство решило ударить по конторам, которые в Интернете без зазрения совести предлагают призывникам откосить от службы и попросту купить военный билет. Причем еще и вуалируют свои более чем сомнительные услуги под легальную юридическую помощь. Антимонопольщики признали такую рекламу незаконной и велели агрегаторам её убрать. Военные эксперты же уверяют, что на организаторов такой «помощи» призывникам впору заводить уголовные дела за мошенничество.

От сайтов, которые пришлось изучать экспертам ФАС, честно говоря, волосы встают дыбом: столько в них цинизма и расчета на простачка. Но последних, видимо, в нашей стране много. Иначе как объяснить, что держатся эти сайты «юридических» фирм не на задворках Интернет-пространства, а на верхних строчках топовых агрегаторов? А строчки эти, на минуточку, платные — это контекстная реклама. Она стоит денег, причем немалых.

«Без взяток и подкупа!», «Купить военник — законно и с гарантией!», «Освободим за 1-2 призыва» — такими обещаниями сегодняшний Интернет просто пестрит. Фирмы, которые называют себя юридическими или правозащитными, сулят быстро, без шума и пыли — зато за весьма солидные деньги — решить проблемы с военкоматом. Красочные лозунги на сайтах уверяют, что всё более чем законно.

Схема расписана в подробностях. Якобы, когда вы к ним придёте, к вам прикрепят целого юриста с самой настоящей нотариальной доверенностью. Он вас поведет по врачам — частным, но якобы аккредитованным при военкоматах. Те непременно найдут у вас пару-тройку болячек, которые должны потянуть на отсрочку. Но даже если клиент — Терминатор во плоти без единого диагноза, за него всё равно будут бороться до последней капли крови вплоть до Верховного суда. Ну или как минимум доведут до истерики военкома и заставят его глотать корвалол.

Средний ценник за такой пакет услуг (да-да, у таких контор, прямо как у сотовых операторов, услуги тоже измеряются пакетами в зависимости от возраста клиента и того, упала уже повестка в почтовый ящик или еще нет) — от 39 до 60 тысяч рублей.

Если совсем всё плохо — коварный военком буквально за воротник тянет 18-летнего детину на призывной пункт и грозит уголовным делом за уклонение, — сердобольным родителям фирмы-спасители предлагают купить пакет услуг помощнее — тысяч за 100 минимум. Тут рекламщики вообще пускаются во все тяжкие и обещают чуть ли ни дойти пешком до ЕСПЧ , но не отдать кровиночку в стройбат.

Особый сорт наглости антипризывного «развода» — перечень причин, по которым юноше лучше остаться дома. Вот лишь некоторые из них: «Ты можешь заниматься саморазвитием, пока кто-то топчет плац». «Ты сможешь скататься за рубеж, найти девушку, а не вот это вот всё!» А есть и вообще за гранью: «Если напускная бравада не внушает радости ни тебе, ни твоей семье — оставайся!»

На данный момент неизвестно, какие штрафы будут назначены самим наглецам-рекламодателям и разместившему их лозунги агрегатору. Пока экспертный совет ФАС признал рекламу незаконной.

— В рассматриваемых материалах объектом рекламирования выступали услуги по продаже военного билета, официального документа, а также услуги по уклонению от призыва на военную службу. Реализация таких услуг запрещена законодательством Российской Федерации . Таким образом, размещение контекстной рекламы услуг по продаже военных билетов и уклонения от призыва не допускается Законом о рекламе, — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров

Военные эксперты предостерегают, что обращение в такие фирмы может обернуться для семьи не только потерей денег, но и куда более серьезным горем.

— Для призывника попытка получить незаконную отсрочку или покупка военного билета — это уголовное преступление, уклонение от службы в армии, — пояснил председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев , — Если у парня хорошая характеристика, ему еще может повезти. С таким просто поговорят, объяснят, что так себя вести нехорошо и призовут в армию. Но, если честно, шансы на такой исход невелики. Куда вероятнее, что будет уголовное дело.

Сами же торговцы военными билетами, как пояснил эксперт, — это чистой воды мошенники. Во-первых, они занимаются подделкой документов. Во-вторых, подталкивают испуганных родителей и их инфантильных сыновей на преступление. Наконец, откровенно врут, заявляя, что на самом деле ничего незаконного в их схемах нет.