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Около 6,5 млн руб выделили на организацию выборов в совет депутатов Можайска
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Около 6,5 млн руб выделили на организацию выборов в совет депутатов Можайска 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Избирательной комиссии Московской области предоставили почти 6,5 миллионов рублей для организации выборов в совет депутатов городского округа Можайск, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Предоставить Избирательной комиссии Московской области для финансового обеспечения подготовки и проведения территориальной избирательной комиссией Можайского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии Можайского городского округа, выборов депутатов совета депутатов Можайского городского округа первого созыва в 2018 году из резервного фонда правительства Московской области 6,438 миллиона рублей», — говорится в документе.
Средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
Контроль за целевым использованием средств возложили на Избирательную комиссию Московской области и органы государственного финансового контроля.
Выборы в совет депутатов Можайска пройдут 29 апреля.
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