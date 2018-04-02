Как украсить стол салфетками: 10 простых и очаровательных идей

1. Просто сложить и украсить

Иногда, чтобы преобразить обычные салфетки, их достаточно аккуратно сложить пополам и положить сверху небольшой декоративный элемент. В его качестве могут выступать букетики с записками, на которых указаны имена гостей или повод для праздника.

Фото: Instagram acquamarina_wedding_planner

Фото: Instagram whiteweddingdecor.hu Впрочем, и маленький цветок или даже обычная ветка вполне могут стать таким украшением.

Фото: Instagram ekaterina_voronova58

Альтернатив предостаточно: брелоки, броши, хенд-мейд аксессуары — всё это поможет в деле оформления стола.

Фото: Instagram kamalion_eventos

Если декорирование требуется для какого-то конкретного повода, например свадьбы или годовщины, можно сделать салфетки на заказ, с инициалами виновников торжества. Украшенные таким образом, они не нуждаются в дополнительном декоре — их можно просто аккуратно положить на тарелки или разместить под приборами.

Фото: Instagram francisflowers

2. Завязать в узел

Необычно будут смотреться салфетки, завязанные в узел: вроде бы ничего из ряда вон выходящего, но такой приём выдаст в хозяевах людей с креативным подходом. Добавьте сюда необычную посуду, и украшение стола можно считать практически законченным.

Фото: Instagram andressacanhimdecor

3. Использовать кольца для салфеток

С помощью специального аксессуара можно по-разному декорировать салфетки. Например, просто свернуть их трубочкой и просунуть в кольцо.

Фото: Instagram molto_molto

Другой вариант — разложить концы салфетки бантом.

Фото: Instagram molto_molto

Ещё один хороший способ — разместить кольцо ближе к одному краю, а другой выложить веером.

Фото: Instagram molto_molto

На самом деле вариантов довольно много (как и колец, которые сами по себе — эффектное украшение). Можно даже сделать тематическое оформление, например, в виде кролика к Пасхе, как на фото. Очень просто и очень мило.

Фото: Instagram soulandstyle

4. Перевязать лентой или верёвкой

Альтернативой кольцу станет красивая лента. Сложите белые салфетки трубочками и перевяжите их лентами контрастного цвета — получится красиво, ярко, но не избыточно. Украшенные таким образом салфетки можно положить на тарелку или даже поставить.

Фото: Instagram freyadecor

Фото: Instagram banket_zakulisie

Заменить ленту способна и обычная верёвка. Посмотрите, как оригинально она вместе с осенними листьями украсила салфетки. Отличный вариант деревенского декора.

Фото: Instagram autizzle

5. Небрежно сложить

Кстати, о деревенском декоре. Создать непринуждённую и стильную атмосферу за столом можно, просто небрежно сложив салфетки. Для этого отлично подойдут «грубые» варианты текстиля, вроде льна.

Фото: Instagram charaunitsy

Фото: Instagram decorstola

Фото: Instagram nordic.story

Такой декор отсылает нас и к французской столовой эстетике, и к стилю ваби-саби, и даже к любимому многими скандинавскому. Все они в тренде.

6. Сложить конвертиком

Если же душа требует чего-то более праздничного и упорядоченного, то можно сделать из текстильной салфетки своеобразный конвертик. Внутрь положите меню или записку. Вложить туда приборы тоже допускается. Закончить композицию можно стильным букетиком.

Фото: Instagram missmelissfloraldesign

7. Сложить уголком

Обратите внимание, как эффектно смотрятся эти салфетки, сложенные угол к углу. Идея на поверхности, но всё решают детали: цветок как акцент, посуда в тон, цвет скатерти — всё вместе работает на композицию.

Фото: Instagram styledbeautifuleventsbahamas

Впрочем, если у вас куплены красивые салфетки, их достаточно будет сложить уголком и закончить на этом декорирование стола.

8. Создать многослойную композицию

Многослойность актуальна и в одежде, и в дизайне интерьеров — столовая не исключение. Ничто не мешает оформить вам место гостя не одной, а парой салфеток, сложенными поперёк. Так вы создадите визуально более сложную и праздничную композицию фактически из ничего.

Фото: Instagram yuliyuliyuliyuliya

9. Поставить в бокалы

Нетривиальный вариант — сложить несколько салфеток конусами и поставить их в бокал рядом с тарелкой — получится эдакий букет.

Фото: Instagram diuimovocika

Лучше всего для этого подходят бумажные салфетки. Главное, чтобы они сочетались с цветом посуды или акцентным цветом оформления стола — тогда всё будет выглядеть гармонично.

10. Фигурно сложить салфетки

Это, пожалуй, самый трудный из перечисленных способ, но и тут нет ничего невозможного, если следовать инструкциям.

Один из вариантов — собрать салфетку красивым веером и соединить у основания лентой или булавкой (можно также украсить запиской). Оформленную таким образом салфетку обычно ставят на тарелку.

Фото: Instagram aspirecelebration

Фото: Instagram cindyleety

Эффектно будет смотреться салфетка, повторяющая форму цветка. Вот такую алую розу в чашке гости точно оценят!

Фото: Instagram decorstola

Этот цветок сделать тоже несложно, если повторить все шаги. Главное — сноровка.

Фото: Instagram _hand_made_ideas_

И всё-таки фигурная выкладка салфеток — скорее праздничный вариант. Так и используйте его во время торжеств! Например, оформите мини-ёлками новогодний стол — конечно, на их создание придётся потратить немного времени, но результат стоит того. И к тому же точно запомнится!

Фото: Instagram kupifartuk