Предприятие в Ступине оштрафовали за незаконный сброс стоков в реки

Минэкологии привлекло к административной ответственности МУП «ПТО ЖКХ», которое эксплуатирует очистные сооружения в городском округе Ступино , говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Наказание последовало после рассмотрения материалов проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области

«В ходе проверки установлено, что МУП сбрасывало сточные воды в реки Лопасню и Сосенку в отсутствие разрешения на пользование водными объектами», — говорится в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган , за это нарушение на предприятие и его генерального директора наложены несколько штрафов на общую сумм более 100 тысяч рублей. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры

Коган напомнил, что ступинские коммунальщики не впервые нарушают закон. В октябре прошлого года МУП было оштрафовано на 100 тысяч рублей за сброс в водный объект недостаточно очищенных стоков с очистных сооружений в поселке Шугарово.