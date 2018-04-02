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Предприятие в Ступине оштрафовали за незаконный сброс стоков в реки
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Предприятие в Ступине оштрафовали за незаконный сброс стоков в реки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Минэкологии привлекло к административной ответственности МУП «ПТО ЖКХ», которое эксплуатирует очистные сооружения в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Наказание последовало после рассмотрения материалов проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области.
«В ходе проверки установлено, что МУП сбрасывало сточные воды в реки Лопасню и Сосенку в отсутствие разрешения на пользование водными объектами», — говорится в сообщении.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, за это нарушение на предприятие и его генерального директора наложены несколько штрафов на общую сумм более 100 тысяч рублей. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.
Коган напомнил, что ступинские коммунальщики не впервые нарушают закон. В октябре прошлого года МУП было оштрафовано на 100 тысяч рублей за сброс в водный объект недостаточно очищенных стоков с очистных сооружений в поселке Шугарово.
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