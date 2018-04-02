Японская императорская чета вышла в народ полюбоваться цветением сакуры

Император Японии Акихито и его супруга Митико рано утром в понедельник, 2 апреля, покинули пределы своих покоев и вышли в сопровождении небольшой свиты на улицу для любования цветением сакуры. Соответствующие кадры показала телекомпания Nippon TV.

Прогулка монаршей четы стала полной неожиданностью для жителей столичного Токио, некоторые из которых по обыкновению совершали пробежку вокруг императорского дворца.

Сообщается, что Акихито и Митико находились за пределами крепостных стен около 10 минут. Обычно, как отмечают местные журналисты, монарх с супругой наслаждаются сакурой на территории дворца и не выходят за его пределы. Однако в этот раз они сделали исключение.

Император Акихито во время неспешной прогулки держал императрицу за руку, иногда они приветливо махали и улыбались проходящим мимо людям. Было заметно, что пара получает удовольствие от весеннего солнца и окружающей природы.

Примечательно, что императорская чета была крайне скромно одета. Акихито выбрал для утреннего моциона классические серые брюки, рубашку и легкую куртку темно-синего цвета. Императрица отдала предпочтение светло-синему трикотажному жакету. Образ Митико дополняли неброские бусы и серьги.