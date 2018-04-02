Император Японии с супругой вышли на редкую пешую прогулку

Император Японии Акихито и императрица Митико вышли в понедельник за пределы дворца в центре Токио, чтобы полюбоваться цветением Сакуры, передает ТАСС

Императорская чета прошла около 200 метров между воротами дворца в сопровождении охраны и чиновников протокола, любуясь по пути цветущей вишней.

84-летний Акихито и 83-летняя Митико редко покидают пределы дворца. В этом году жители Токио могли их видеть в такой обстановке впервые.

Ханами — одна из древнейших японских традиций любования цветами. Японцы наблюдают за цветами умэ (японская слива) и сакуры. Одно из самых известных мест для ханами — национальный парк Синдзюкугеэн в Токио, в котором растут 1500 деревьев сакуры 75 видов.