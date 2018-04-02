Матвиенко: власти должны грамотнее использовать законы об охране исторического наследия

КИСЛОВОДСК , 2 апреля. / ТАСС /. Действующее законодательство об охране объектов культурно-исторического наследия предлагает эффективные рычаги, и местные власти должны их грамотно использовать. Такое мнение в понедельник высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , отвечая на вопрос, можно ли упростить механизм влияния на собственников, перестраивающих и меняющих вид исторических зданий.

"Пока необходимости вносить изменения в законодательство мы не видим. Надо научиться пользоваться тем законодательством, которое уже имеется, проявлять волю, жесткость и требовательность", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что еще в 2013 году была соавтором изменений в административном кодексе об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание либо за причинение вреда, разрушение культурного наследия, памятников архитектуры и культуры. «Увеличили в десятки раз и для юридических, и для физических лиц штрафы, они выросли очень существенно, и власти должны этим пользоваться. Прокуратура , надзирающие органы должны жестко требовать с собственников, следить за ходом ремонтов и реставрации и применять все эти возможные по закону меры наказания, штрафы, привлечение к ответственности», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что «сохранение культурно-исторического наследия — это наш долг, это сохранение нашей памяти и истории», а «собственник, в соответствии с законодательством, несет абсолютную ответственность за сохранение исторического наследия». «Мэр Кисловодска, власти города за последние годы очень многое сделали по восстановлению исторических фасадов, приведению в порядок зданий», — отметила Матвиенко.