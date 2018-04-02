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Матвиенко: власти должны грамотнее использовать законы об охране исторического наследия
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Матвиенко: власти должны грамотнее использовать законы об охране исторического наследия 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Действующее законодательство об охране объектов культурно-исторического наследия предлагает эффективные рычаги, и местные власти должны их грамотно использовать. Такое мнение в понедельник высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, можно ли упростить механизм влияния на собственников, перестраивающих и меняющих вид исторических зданий.
"Пока необходимости вносить изменения в законодательство мы не видим. Надо научиться пользоваться тем законодательством, которое уже имеется, проявлять волю, жесткость и требовательность", — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что еще в 2013 году была соавтором изменений в административном кодексе об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание либо за причинение вреда, разрушение культурного наследия, памятников архитектуры и культуры. «Увеличили в десятки раз и для юридических, и для физических лиц штрафы, они выросли очень существенно, и власти должны этим пользоваться. Прокуратура, надзирающие органы должны жестко требовать с собственников, следить за ходом ремонтов и реставрации и применять все эти возможные по закону меры наказания, штрафы, привлечение к ответственности», — сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что «сохранение культурно-исторического наследия — это наш долг, это сохранение нашей памяти и истории», а «собственник, в соответствии с законодательством, несет абсолютную ответственность за сохранение исторического наследия». «Мэр Кисловодска, власти города за последние годы очень многое сделали по восстановлению исторических фасадов, приведению в порядок зданий», — отметила Матвиенко.
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