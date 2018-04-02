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Минсельхоз предлагает отменить проверки безопасности рыболовных судов
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Минсельхоз предлагает отменить проверки безопасности рыболовных судов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минсельхоз разработал проект федерального закона, которым предлагается отменить плановые проверки за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания рыболовных судов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В пояснительной записке указывается, что документ разработан во исполнение протокола совещания у министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и Паспортом реализации проекта «Совершенствование функции государственного надзора Федерального агентства по рыболовству в рамках реализации приоритетной программы „Реформа контрольной и надзорной деятельности“.
»Законопроектом предусматривается отмена плановых проверок в целях государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства», — говорится в документе.
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