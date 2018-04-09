Жители Ростова пожаловлись на качество питьевой воды

Причиной ухудшения коммунальной ситуации стало резкое потепление в регионе. В результате в реку Устье, из которой город получает воду, попали стоки с полей. По словам местных жителей, пить её или использовать для приготовления пищи невозможно. У воды появился непонятный оттенок и запах тухлой рыбы.

«Качество питьевой воды в регионе находится на постоянном и жестком контроле регионального Правительства, особенно сейчас, в период паводка», — отметил Роман Колесов , заместитель председателя правительства Ярославской области

Сейчас жителям Ростова Великого привозят питьевую воду на пожарных машинах.