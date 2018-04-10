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Следователи проверяют сообщения о навозе в водопроводной воде в Ростове
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Следователи проверяют сообщения о навозе в водопроводной воде в Ростове 

Газета.Ru 1 час назад
Представители следственного комитета приступили к проверке по сообщениям в СМИ о загрязнении водопроводной воды в городе Ростове Ярославской области стоками животноводческого комплекса, передает РИА «Новости».
"Из содержания публикаций также следовало, что загрязнение воды стало возможным в результате бездействия сотрудников ГПЯО «Водоканал Южный», ответственных за своевременное проведение мероприятий по очистке воды и обеспечение безопасности водоснабжения", — сообщили в СК.
Следователями была организована доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК России (халатность). По словам представителей областного правительства, проблема качества воды в регионе находится под контролем.
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