Кемеровские бизнесмены не могут получить назад свое уцелевшее имущество

Предприниматели, у которых был бизнес в ТЦ «Зимняя вишня», требуют, чтобы им вернули их уцелевший товар и торговое оборудование. Они обратились в следственные органы, которые занимаются расследованием обстоятельств пожара, с просьбой пропустить их в сгоревший торговый центр, чтобы убедиться в том, что их имущество уцелело. Об этом сообщило РИА ФАН.

Кемеровские бизнесмены каждый день пытаются попасть внутрь сгоревшего здания и требуют разрешения забрать свое не тронутое огнем имущество, но все безрезультатно. По их словам, до первого этажа огонь не добрался, и их собственность в целости и сохранности.

По проекту «Зимней вишни», большинство торговых площадей находилось на первом этаже. Артур М. (имя изменено) владел в ТЦ цветочным магазином. Он каждый день ждет приема в СУ СКР по Кемеровской области , чтобы узнать, что ему делать.

Я потерял весь бизнес. Мой цветочный магазин считался одним из лучших в городе. Уже несколько дней пытаюсь пробраться в торговый центр. Но полиция запрещает входить всем, кроме следователей. Первый этаж абсолютно цел. Да, он был залит водой полностью, но огонь не повредил ничего. Там просто все покрыто гарью. Таких как я много. В одном ювелирном магазине, говорят, было товара на 200 миллионов рублей. Мы хотим забрать хоть

что-нибудь

из сохранившегося имущества

— Артур М.

По словам Артура, в СК ему и другим бизнесменам объяснили, что уцелевший товар по процессуальным нормам является вещественным доказательством. До тех пор, пока не будут завершены все экспертизы и точно установлена причина пожара, имущество им не вернут.

Я не слышал, чтобы

кто-то из бизнесменова официально обращался к властям по этому поводу. Пока идет следствие, их точно не пустят

— Эдгар Тербалян, адвокат гендиректора

компании-собственника

«Зимней вишни» Юлии Богдановой.

По словам уполномоченной по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елены Латышенко, «это сложный вопрос и долгий процесс».

Надо еще разбираться, какой ущерб был нанесен бизнесменам. Конечно, все будет сделано по закону. Предпринимательская деятельность всегда рискованное дело, есть

форс-мажор. В этом случае надо еще скрупулезно подсчитать точную сумму ущерба, оформить все документы, и потом уже вместе будем думать, кому и как помогать

— Елена Латышенко.

Латышенко добавила, что «важно еще учитывать, был ли застрахован товар».

Мы сейчас на связи с администрацией города и прокуратурой , уже создана рабочая группа, где мы сегодня решим, как именно помочь пострадавшим предпринимателям. Уже был обеспечен доступ бизнесменам к товарам в ТРЦ, в первые часы было не до этого, сейчас уже пошла работа более активная

— Елена Латышенко.

По словам Латышенко, все бизнесмены, кто пострадал и потерял имущество в ТЦ «Зимняя вишня», получат помощь.

Будут определены различные меры финансовой поддержки. Льготное кредитование, в первую очередь. Если у бизнесменов возникнут проблемы с налоговой отчетностью, тоже будем все это решать

— Елена Латышенко.

Кемеровские бизнесмены намерены обратиться за помощью к столичным адвокатам, чтобы провести независимую экспертизу понесенного ими ущерба. По словам заместителя председателя президиума Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Юрия Гервиса, итог зависит от того, на каких условиях были заключены договоры аренды или субаренды. Он считает, что необходимо знать, как была прописана ответственность по поводу имущества в каждом отдельном случае.

Самое главное — установить,

из-за чего он произошел. Если случилось возгорание

из-за электрической проводки, значит, все вопросы к собственнику, который отвечал за проводку. Если был поджог, ущерб должно уже восстанавливать лицо, которое судом будет признано виновным в этом поджоге. Обычно, при нормальном развитии бизнеса, все застраховано. Не знаю, касается ли это кемеровского торгового центра

По мнению Гервиса, «вряд ли там будут

какие-то возмещения».