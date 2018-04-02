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В Воскресенском районе предприятие оштрафовали за нарушение правил обращения с отходами
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В Воскресенском районе предприятие оштрафовали за нарушение правил обращения с отходами 

РИАМО 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Воскресенская городская прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства МУП «Специализированное коммунальное хозяйство», занимающегося сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте прокуратуры.
Установлено, что организация осуществляла незаконное складирование отходов на территории предприятия. По результатам проверки Воскресенская городская прокуратура возбудила в отношении должностного лица организации дело об административном правонарушении. Территориальное подразделение Роспотребнадзора по Московской области привлекло виновное лицо к административной ответственности и оштрафовало.
«Генеральному директору организации прокуратура внесла представление. Однако в установленный законом срок нарушения устранены не были. В связи с этим Воскресенская городская прокуратура обратилась в суд с иском об обязании организации освободить земельный участок от отходов», — говорится в сообщении.
Вступившим в законную силу решением Воскресенского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения находится в прокуратуре на контроле.
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