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Дрозденко одобрил увеличение квот на рабочие места для инвалидов
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Дрозденко одобрил увеличение квот на рабочие места для инвалидов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил законопроект об увеличении квоты на предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья на предприятиях и в организациях региона.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного правительства, новые рабочие места будут организованы на малых предприятиях, где среднесписочная численность персонала составляет от 35 человек и более. В средних и крупных организациях, где работает более 100 человек, численность сотрудников с инвалидностью, согласно законопроекту, будет не ниже 3%.
Напомним, что расходы на организацию рабочих мест для привлечения к трудовой деятельности инвалидов компенсируются предприятиям из средств областного бюджета. Размер субсидии составляет до 500 тысяч рублей. Ленобласть также возмещает предпринимателям часть оклада, привлеченного к работе инвалида.
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