ФАС привлечет население к формированию тарифов 

Схожие реформы сейчас проходят в Великобритании, и ее опыт подтверждает правильность векторов развития, установленных российским регулятором. Об этом говорится в ежемесячном энергетическом бюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ.
Законопроект о госрегулировании тарифов должен стать фундаментом, на основе которого будет идти развитие регулирования естественных монополий. Причина реформы — огромное разнообразие нормативно-правовых актов с различными подходами к тарифообразованию, которое не позволяет четко определить права и обязанности сторон. Например, Закон «О естественных монополиях» не включает содержательные правила тарифного регулирования: они разнесены по отраслевым законам и методикам.
Закон «О естественных монополиях» выполнил историческую миссию и будет упразднен
Замруководителя ФАС Сергей Пузыревский недавно заявил, что действующий закон уже выполнил свою историческую миссию. «Сейчас он выполняет только две функции: в нем содержится определение естественной монополии и перечислены сферы, которые относятся к такому состоянию, — пояснил он. — Мы предлагаем [его] упразднить и сделать отдельную главу в Законе „О защите конкуренции“.
Инициатива по упразднению Закона „О естественных монополиях“ тесно связана с новой тарифной политикой: ФАС стремится более гибко подходить к регулируемым отраслям и избавиться от избыточных законодательных препятствий, поясняет эксперт АЦ Александр Курдин. Историческая миссия закона была следующей: в рамках рыночной трансформации экономики существовали риски попасть в зоны „провалов рынка“, поскольку не было опыта их преодоления, и необходимо было разделить секторы сохранения регулирования и секторы перехода к свободному рынку хотя бы в первом приближении, что и было сделано.
Но сейчас уже есть достаточно развитый опыт регулирования и действенные инструменты защиты конкуренции, поэтому требуются более гибкие подходы, нежели сохранение такого „водораздела“. Так, в новый законопроект, по словам Пузыревского, включили все принципы и методы, которые выработаны правоприменительной практикой и подтверждены судами за многие годы. „Стоит обратить внимание, что более 90 процентов судебных дел в сфере тарифного регулирования мы выигрываем“, — отметил Пузыревский на одной из лекций в Высшей школе тарифного регулирования РЭУ им. Г. В. Плеханова. „Одним из возможных примеров изменения подхода может служить транспортировка нефтепродуктов по трубопроводам, — говорит Курдин. — Эта отрасль вполне соответствует классическому определению естественной монополии и в законе так определена, но на практике существует конкуренция с другим способом транспортировки — железной дорогой (которая тоже попадает под действие Закона „О естественных монополиях“)“. Везде ли они взаимозаменяемы — отдельный вопрос.
В целом новая тарифная политика, которую вырабатывает ФАС, предполагает несколько векторов развития, среди которых тарифное регулирование лишь при наличии злоупотреблений (или, как пояснял замруководителя регулятора Анатолий Голомолзин, „государство должно оставаться лишь там, где условия конкуренции невозможны“), долгосрочные тарифы (на срок более пяти лет), а также привлечение советов потребителей. Речь идет в том числе о населении, пояснил Курдин. Как это будет выглядеть на практике, станет ясно после публикации проектов.