ФАС привлечет население к формированию тарифов

Законопроект о госрегулировании тарифов должен стать фундаментом, на основе которого будет идти развитие регулирования естественных монополий. Причина реформы — огромное разнообразие нормативно-правовых актов с различными подходами к тарифообразованию, которое не позволяет четко определить права и обязанности сторон. Например, Закон «О естественных монополиях» не включает содержательные правила тарифного регулирования: они разнесены по отраслевым законам и методикам.

Закон «О естественных монополиях» выполнил историческую миссию и будет упразднен

Замруководителя ФАС Сергей Пузыревский недавно заявил, что действующий закон уже выполнил свою историческую миссию. «Сейчас он выполняет только две функции: в нем содержится определение естественной монополии и перечислены сферы, которые относятся к такому состоянию, — пояснил он. — Мы предлагаем [его] упразднить и сделать отдельную главу в Законе „О защите конкуренции“.

Инициатива по упразднению Закона „О естественных монополиях“ тесно связана с новой тарифной политикой: ФАС стремится более гибко подходить к регулируемым отраслям и избавиться от избыточных законодательных препятствий, поясняет эксперт АЦ Александр Курдин. Историческая миссия закона была следующей: в рамках рыночной трансформации экономики существовали риски попасть в зоны „провалов рынка“, поскольку не было опыта их преодоления, и необходимо было разделить секторы сохранения регулирования и секторы перехода к свободному рынку хотя бы в первом приближении, что и было сделано.

Но сейчас уже есть достаточно развитый опыт регулирования и действенные инструменты защиты конкуренции, поэтому требуются более гибкие подходы, нежели сохранение такого „водораздела“. Так, в новый законопроект, по словам Пузыревского, включили все принципы и методы, которые выработаны правоприменительной практикой и подтверждены судами за многие годы. „Стоит обратить внимание, что более 90 процентов судебных дел в сфере тарифного регулирования мы выигрываем“, — отметил Пузыревский на одной из лекций в Высшей школе тарифного регулирования РЭУ им. Г. В. Плеханова. „Одним из возможных примеров изменения подхода может служить транспортировка нефтепродуктов по трубопроводам, — говорит Курдин. — Эта отрасль вполне соответствует классическому определению естественной монополии и в законе так определена, но на практике существует конкуренция с другим способом транспортировки — железной дорогой (которая тоже попадает под действие Закона „О естественных монополиях“)“. Везде ли они взаимозаменяемы — отдельный вопрос.