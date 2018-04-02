Певица Ёлка отдала в хорошие руки больше сотни кошек и котов

Для того, чтобы помочь благотворительному фонду «Подарок Судьбы», компания Royal Canin предложила пользователям социальных сетей принять участие в инициативе «У кошки не 9 жизней». «Ее идея состояла в том, чтобы еще раз напомнить: мы ответственны за тех, кого приручили», — комментирует Наталья Чаплин, директор фонда «Подарок судьбы».

Основным правилом акции стало создание постов на своих страничках с обещанием сводить питомца к ветеринару. Таким образом за каждый пост Royal Canin перечислял деньги в благотворительный фонд.

— рассказывает Светлана Обручкова, генеральный директор Royal Canin в России

Все собранные средства пошли на организацию выставки-пристройства #Всемпокотику, которая состоялась в Москве 1 апреля. На ней попечитель фонда, а по совместительству популярная певица Ёлка приняла участие в раздаче более 117 котов и кошек из столичных и подмосковных приютов.

Гости мероприятия пообщались с животными, задали интересующие вопросы ветеринарам, а также приняли участие в благотворительном маркете.

«Для нашего фонда это первый проект про кошек такого масштаба. Здорово, что он получился таким успешным и что столько кошек сегодня обрели настоящую семью», — поделилась впечатлениями Наталья Чаплин.

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Фото: пресс-служба