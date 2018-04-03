Обнаружена самая далекая звезда во Вселенной

Наблюдая за далеким массивным скоплением галактик, ученые случайно заметили звезду, находящуюся почти в два раза дальше — на расстоянии в 9 миллиардов световых лет от нас. Это самая далекая звезда, которую когда-либо обнаруживали астрономы. Группа галактик оказалась своего рода «увеличивающим стеклом», сквозь которое стало видно далекую гигантскую звезду. Об открытии рассказывает исследование, опубликованное в журнале Nature.

Отдельные далекие звезды светят довольно тускло, поэтому найти их крайне сложно. Существующие технологии наблюдения за далеким космосом обычно позволяют обнаружить скопления галактик (в них могут находиться до 10 миллиардов звезд). Однако в этот раз благодаря эффекту гравитационного линзирования астрономы смогли открыть новую звезду на расстоянии девять миллиардов световых лет. Звезду назвали Икар, в честь героя древнегреческой мифологии, который поднялся в небо дальше, чем любой из смертных героев.

Во время наблюдений за скоплением галактик MACS J1149+2223, которое находится на расстоянии пяти миллиардов световых лет от Земли, международная группа ученых заметила слабое мерцание. Исследователи предположили, что это свет от вспышки сверхновой (взрыв в конце эволюции звезд, после которого они превращаются в черную дыру или нейтронную звезду). Однако более детальный анализ показал, что на самом деле это свет от голубого сверхгиганта — звезды редкого типа, одного из самых крупных и ярких объектов Вселенной.

Заметить свет настолько далекой звезды получилось благодаря тому, что галактическое скопление сыграло роль гравитационной линзы. Оно располагалась прямо перед Икаром. Благодаря размеру гравитационное поле скопления оказалось настолько сильным, что свет от далекой звезды искривился и усилился. В результате наблюдателям на Земле Икар кажется гораздо больше и ярче.

Открытие может пролить свет на изучение темной материи. Исследователи считают, что из их наблюдений за Икаром можно сделать вывод, что темная материя состоит из большого числа черных дыр с массой, в десятки раз превышающей массу Солнца.

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