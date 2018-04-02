«Автоледи-2018» в Орле: стали известны имена финалистов

Городской конкурс водительского мастерства среди женщин прошёл в Орле накануне, 1 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В конкурсе приняли участие девушки разных профессий: журналисты преподаватели, бухгалтеры. Всего мастерство вождения показали 20 жительниц областного центра. Автоледи продемонстрировали умение скоростного маневрирования и мастерство парковки.

В жюри вошли представители ГИБДД , представители ДОСААФ и автомобильные эксперты. Победительницей конкурса стала Наталья Алпатова — водитель с 17-летним стажем. В тройку лидеров также вошли Вероника Максимова и Ольга Силакова, которые за рулём чуть более пяти лет.

Финалистки конкурса были награждены грамотами и скидочными картами в батутный центр «Космос». По словам организаторов, с каждом годом участниц в конкурсе становиться все больше.