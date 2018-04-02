Ещё
Перевод красноярских ТЭЦ на газ вдвое увеличит тариф на теплоэнергию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перевод красноярских ТЭЦ на газ вдвое увеличит тариф на теплоэнергию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Перевод красноярских электростанций с угля на газ может повлечь за собой увеличение тарифа на теплоэнергию для потребителей вдвое, сообщает Сибирская генерирующая компания.
"Газификация ударит по карману потребителей — с переходом на газ придется вдвое поднимать тарифы", — приводятся в материалах компании слова заместителя техдиректора СГК по экологии Константина Кушнира.
right7 февраля в ходе визита в Красноярск президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса об улучшению экологической обстановки в городе. По итогам совещания премьер-министру Дмитрию Медведеву было дано поручение до 15 июня 2018 года совместно с властями края и заинтересованными предприятиями разработать комплексный план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.
По расчетам СГК, перевод красноярских электростанций компании с угля на газ полностью не избавит город от выбросов оксидов азота и серы. Также по всему Красноярску потребуется развести множество газопроводов низкого давления, построить газо­распределительные станции. «Затраты только на то, чтобы протянуть магистральный газопровод с запада составят порядка 150 миллиардов рублей. В последнее время называли цифру около 50 миллиардов, но мы сомневаемся в реальности этих оценок», — отмечают в компании.
СГК рассматривает уголь как перспективное топливо. По оценкам компании, экологическая модернизация оборудования угольных станций позволит снизить выбросы в атмосферу на 25%. Одна из реализуемых мер компании по улучшению экологической обстановки в городе — это перевод потребителей частного сектора и мелких котельных, имеющих низкие трубы и недостаточное очистное оборудование, на крупные ТЭЦ.
РИА Новости: последние новости
Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР КПРФ обсудит с Медведевым вопросы развития аграрного сектора СМИ: Москалькова разберется с причиной перевода Малобродского в другое СИЗО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи496
В Сочи горит пятиэтажный дом115
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки261
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться320
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение