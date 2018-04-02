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В Клину закупят газоанализатор для контроля за выбросами с полигона «Алексинский карьер»
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В Клину закупят газоанализатор для контроля за выбросами с полигона «Алексинский карьер» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава городского округа Клин Алена Сокольская дала задание приобрести газоанализатор необходимой модификации для усиления контроля за выбросами с полигона ТБО «Алексинский карьер», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Закупку газоанализатора проведет сектор охраны окружающей среды городской администрации. В настоящее время сотрудник администрации проходит обучение для работы по замерам воздуха.
«Вопрос безопасности жизнедеятельности наших граждан является для нас приоритетным. Для усиления контроля за экологической обстановкой вокруг полигона мы приобретем в муниципальную собственность необходимое оборудование», — сказала Сокольская.
Как сообщил директор полигона Максим Белолипецкий, сейчас замерами воздуха занимаются специализированные лаборатории территориальных подразделений ГКУ МО Мособлпожспаса и Роспотребнадзора. По официальным данным превышений предельно-допустимых концентраций выбросов химически опасных веществ не фиксировалось. Однако критически настроенные граждане в социальных сетях подвергают эту информацию сомнению.
Сокольская уточнила, что прибор будет проводить стационарные замеры в образовательных учреждениях Новощапово — населенного пункта, близко расположенного к полигону. А также работать в переносном варианте, в том числе с возможностью выезжать по обращениям жителей в населенные пункты, откуда будут поступать жалобы на запах с полигона.
Глава поручила приобрести прибор в максимально короткие сроки, а информационному блоку — информировать жителей о результатах исследований.
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